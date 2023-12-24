Asgari ücrette gözler 3. toplantıda

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda.



Komisyon, 3. toplantısını yeni haftada yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan 2. toplantıda, taraflar bir rakam telafuz etmedi.

O toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu.

3. toplantının tarihi henüz belirlenmedi ancak mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete 2024 yılı için yapılacak zammın, ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Elimizdeki tüm imkanlarla hareket edeceğiz." dedi.



Dengenin söz konusu olduğundan bahseden Yılmaz, "Bir taraftan çalışanlarımızın refah talebi var. Diğer taraftan işletmelerimizin rekabet gücü , istihdamı ve kayıt dışına kaymaması meselesi var." diye konuştu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyon ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini kaydetti.

