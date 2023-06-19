Asgari ücrette ikinci görüşme

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yapıyor. 13 Haziran'daki ilk görüşmenin ardından taraflar yeniden bir araya geldi.
Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor.
İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.
BAKAN IŞIKHAN SENDİKA BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK
Komisyon toplantısının ardından, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.
ASGARİ ÜCRETİN BAYRAMDAN ÖNCE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR
Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.
8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.
"TEMENNİMİZ ÇALIŞANLARIN ENFLASYONA EZDİRİLMEMESİ"
Bugün yapılacak toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bir açıklama geldi.
Yılmaz, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışına ilişkin, işveren, işçi ve kamu tarafının bir müzakere süreci yürüttüğünü hatırlattı.
Normalde yılda bir kez olan görüşmelerin, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için 6 aylık periyotta yapıldığına işaret eden Yılmaz, "Temenni ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar. O da nedir? Çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi." dedi.
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