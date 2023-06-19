Asgari ücrette ikinci görüşme

"TEMENNİMİZ ÇALIŞANLARIN ENFLASYONA EZDİRİLMEMESİ"



Bugün yapılacak toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bir açıklama geldi.

Yılmaz, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışına ilişkin, işveren, işçi ve kamu tarafının bir müzakere süreci yürüttüğünü hatırlattı.



Normalde yılda bir kez olan görüşmelerin, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için 6 aylık periyotta yapıldığına işaret eden Yılmaz, "Temenni ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar. O da nedir? Çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi." dedi.