Asgari ücrette ikinci görüşme bugün

Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç işliyor. Bugün saat 10.00'da taraflar ikinci kez bir araya gelecek.
Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.
İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de toplantıda olacak.
İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK
İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.
Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek.
İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.
ASGARİ ÜCRETİN BAYRAMDAN ÖNCE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR
Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.
8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.
"TEMENNİMİZ ÇALIŞANLARIN ENFLASYONA EZDİRİLMEMESİ"
Bugün yapılacak toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bir açıklama geldi.
Yılmaz, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışına ilişkin, işveren, işçi ve kamu tarafının bir müzakere süreci yürüttüğünü hatırlattı.
Normalde yılda bir kez olan görüşmelerin, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için 6 aylık periyotta yapıldığına işaret eden Yılmaz, "Temenni ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar. O da nedir? Çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Haber
- Ntvpara
- Asgari Ücret