Asgari ücrette karar haftası

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.



11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Asgari ücrette 3. toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor. Bu nedenle yeni toplantının hafta içinde bir gün yapılması bekleniyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret bu hafta belli olacak.



TÜRK-İŞ: MUTABAKATLA BİTİRİLMESİNİ ARZU EDİYORUZ



Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantı sonrası açıklama yaptı.



Ağar şunları söyledi: "TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok."



IŞIKHAN: ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yönelik mesajlarında çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalar yaptı.

