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Asgari ücrette karar haftası

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Zam pazarlığında üçüncü toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı bu hafta belirlenecek.

Asgari ücrette karar haftası

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücrette 3. toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor. Bu nedenle yeni toplantının hafta içinde bir gün yapılması bekleniyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret bu hafta belli olacak.

TÜRK-İŞ: MUTABAKATLA BİTİRİLMESİNİ ARZU EDİYORUZ

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantı sonrası açıklama yaptı.

Ağar şunları söyledi: "TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok."

IŞIKHAN: ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yönelik mesajlarında çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalar yaptı.

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BU YIL TEK YAPILACAK

Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, “İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." açıklaması yapmıştı.

Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret halen net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

VİDEO: ASGARİ ÜCRETTE GÖZLER 3. TOPLANTIDA

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