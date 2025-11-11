Asgari ücrette önemli gelişme, komisyon toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştiriyor.

Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

TOPLANTI TARİHİ BELİRLENMEDİ

Asgari ücrete yönelik birbirinden farklı oranlar açıklayan ekonomistlerin aksine henüz asgari ücretin belirlenmesine ilişkin süreç de başlamadı. Aralık ayı içinde toplantı tarihleri belirlenerek işçi, işveren ve hükümet tarafı bir araya gelip asgari ücret için pazarlıklarını gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRETLE BİRÇOK ÖDEMEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK

Asgari ücrete gelen zam oranı kadar Genel Sağlık Sigortası primleri, isteğe bağlı sigorta primleri, BAĞ-KUR primleri, BES kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, geçici iş görmezlik primleri, doğum-askerlik-avukatlık stajı-doktora borçlanmaları, stajyer maaşları yeniden belirlenmiş olacak.