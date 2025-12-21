“ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

Görüşme sonrası bakanlığa dönen Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılarak bu talepleri masada dile getireceğini söyledi.

Bakan Işıkhan "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz." mesajını da verdi.

İŞÇİ TARAFI TOPLANTIYA KATILMAYACAK

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da kararlarının arkasında olduğunu belirterek toplantılara katılmayacaklarını yineledi.

İşçi tarafı komisyonda itiraz etseler dahi asgari ücreti belirlemede bir etkileri olmadığını savunuyor. Bu nedenle toplantılara komisyon yapısı değişmeden katılmayı reddediyor.

Yasaya göre, işçi tarafının masada olmaması 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için engel değil. İşveren ve hükümet anlaşırsa oy birliği ile asgari ücreti belirleyebilecek.

Sürecin ise aralık ayının sonuna kadar bitmesi gerekiyor.