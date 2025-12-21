Asgari ücrette sona yaklaşıldı
21.12.2025 12:48
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda. Üçüncü toplantının yeni haftada yapılması beklenirken bu toplantı sonrasında asgari ücretin duyurulması bekleniyor.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret sürecinde sona yaklaşıldı.
"2026 yılı asgari ücreti ne olacak?" sorusunun yanıtı için üçüncü toplantı tarihinin netleşmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk iki toplantıya işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ heyeti katılmamıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikinci toplantı öncesinde hem TÜRK-İŞ'i hem de HAK-İŞ'i ziyaret ederek işçilerin taleplerini dinledi.
“ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”
Görüşme sonrası bakanlığa dönen Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılarak bu talepleri masada dile getireceğini söyledi.
Bakan Işıkhan "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz." mesajını da verdi.
İŞÇİ TARAFI TOPLANTIYA KATILMAYACAK
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da kararlarının arkasında olduğunu belirterek toplantılara katılmayacaklarını yineledi.
İşçi tarafı komisyonda itiraz etseler dahi asgari ücreti belirlemede bir etkileri olmadığını savunuyor. Bu nedenle toplantılara komisyon yapısı değişmeden katılmayı reddediyor.
Yasaya göre, işçi tarafının masada olmaması 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için engel değil. İşveren ve hükümet anlaşırsa oy birliği ile asgari ücreti belirleyebilecek.
Sürecin ise aralık ayının sonuna kadar bitmesi gerekiyor.