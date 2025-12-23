Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün saat 18.00'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 18.00'de üçüncü kez toplanacak. Hükümet kanadından 5 temsilci, işveren tarafından da beş temsilci olacak.

NTV'den Sibel Can'ın aktardığı bilgilere göre, bugünkü toplantının son toplantı olacağı düşünülüyor.

Bugünkü toplantı sonrasında, 2026 yılındaki asgari ücret rakamının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanması bekleniyor.

Komisyon şimdiye kadar iki toplantı yaptı. Türk-İş heyeti toplantılarda yoktu.

İLK TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulunmuştu.

İşçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, bu süreç boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli gördüklerini vurguladı.

Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir." ifadesini kullanarak, sürecin işçiler ile işverenler başta olmak üzere Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

TÜRK-İŞ HEYETİ KOMİSYONA KATILMIYOR

Türk-İş heyeti Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama kararı almıştı.

İKİNCİ TOPLANTIDA NELER OLDU?

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesi ziyaret ettiği TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantıda ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin belirlenme sürecinin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesindeki görüş ve değerlendirmelerle devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını bugün yaptığı anımsatılarak, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin hazırladığı raporları komisyonla paylaştığı kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı konfederasyon genel merkezlerinde ziyaret ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ziyaretin ardından, devam etmekte olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan Bakan Işıkhan, konfederasyon genel başkanları ile yaptığı görüşmeler sırasında dile getirilen hususları komisyona iletti. Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesindeki görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir."