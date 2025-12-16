Asgari ücrette yeni gelişme. Bakan Işıkhan açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacak. Komisyon Cuma günü ilk toplantısını yapmış, Türk-İş, "Komisyon yapısı ve karar alma usulüne" itiraz ettiği için toplantıya katılmamıştı.

İkinci toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türk-İş'e bir davet olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

BAKAN IŞIKHAN: RESMİ DAVET YAPTIK

Bakan Işıkhan "Biz resmi daveti yaptık. Resmi davet sonrasında zaten Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." dedi.

Tarihinde ilk kez işçi tarafı olmadan toplanan komisyon Cuma günü çalışma takvimini ele almıştı.

Asgari Ücret Tespit komisyonu çalışmalarını Aralık ayı sonuna kadar tamamlayıp, 2026'da geçerli olacak ücreti belirleyecek.