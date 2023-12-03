Asgari ücrette zam maratonu | Türk-İş için alt sınır 14 bin lira

Haber: Sibel Can

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacak.



Zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş pazarlığı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liradan başlatacak.



TÜRK-İŞ İÇİN ALT SINIR 14 BİN LİRA



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor." dedi.



"Açlık sınırından bir pazarlık olmaz." diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da 2024 zammı için tek işçinin değil, 4 kişilik bir ailenin masrafı hesaplanması gerektiğini dile getirdi.



Arslan, "Yüksek enflasyon ve refah payı, milli gelirden kaybettiklerimizin ilave edildiği büyüme hızının da yansıtıldığı 4 kişilik bir işçi ailesinin asgari ihtiyaçlarını sağlayacak bir asgari ücret bizim için yeterli." diye konuştu.

TEK ZAM MESAJI



Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti.



Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.

