Asgari ücrette zam pazarlığı | Bakan Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle görüştü

RAKAM TEKLİFİ YOK

Komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, işveren ve hükumet tarafı toplantıda rakam telaffuz etmedi. Toplantıdan önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ayrıldı. Atalay yaptığı açıklamada, "Rakamsal teklif hazir oldugunda tekrar bir araya geliriz." dedi.

TİSK Başkanı Akkol da rakamsal bir teklifin gündeme gelmediğini kaydetti.

TÜRK-İŞ: BU HAFTA ÜÇÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELECEĞİZ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kinici toplantısının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar da şunları söyledi:



"Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum.

Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız."

"Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü olarak kararın alınması " diyen Ağar, işveren ya da hükümet tarafından bir rakamın masaya gelmediğini söyledi.