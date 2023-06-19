Asgari ücrette zam pazarlığında ikinci toplantı sona erdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. 13 Haziran'daki ilk görüşmenin ardından taraflar yeniden bir araya geldi.
Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sundu.
TÜRK-İŞ: HENÜZ RAKAM GELMEDİ
Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, şunları söyledi:
"Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum.
Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız."
"Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü olarak kararın alınması " diyen Ağar, işveren ya da hükümet tarafından bir rakamın masaya gelmediğini söyledi.
BAKAN IŞIKHAN SENDİKA BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK
Komisyon toplantısının ardından, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.
ASGARİ ÜCRETİN BAYRAMDAN ÖNCE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR
Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.
8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.
"TEMENNİMİZ ÇALIŞANLARIN ENFLASYONA EZDİRİLMEMESİ"
Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bir açıklama gelmişti.
Yılmaz, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışına ilişkin, işveren, işçi ve kamu tarafının bir müzakere süreci yürüttüğünü hatırlattı.
Normalde yılda bir kez olan görüşmelerin, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için 6 aylık periyotta yapıldığına işaret eden Yılmaz, "Temenni ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar. O da nedir? Çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi." dedi.
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