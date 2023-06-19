Asgari ücrette zam pazarlığında ikinci toplantı sona erdi

TÜRK-İŞ: HENÜZ RAKAM GELMEDİ

Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, şunları söyledi:

"Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum.

Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız."

"Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü olarak kararın alınması " diyen Ağar, işveren ya da hükümet tarafından bir rakamın masaya gelmediğini söyledi.