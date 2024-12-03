Asgari ücretteki artışı şimdiden fiyatladılar! Bakanlık fırsatçıları takibe aldı

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin yakından takip edildiğini, fahiş fiyat tespiti halinde kanuni, idari ve mali cezaların uygulanacağını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



Temel gıda maddesi olan su ve yumurta sektörlerinde yaygın dağıtım ağına sahip üretici firmalarla bahse konu ürünlerin nihai tüketiciye ulaşımına aracılık eden dağıtıcı ve perakendeci firmalar nezdinde ticaret müfettişlerince 19-20 Kasım'da eş zamanlı denetim ve incelemeler yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, denetim ve incelemeler sonucu alınacak kararların, uygulanacak idari ve mali cezaların kamuoyuyla hemen paylaşılacağı kaydedildi.



Açıklamada, vatandaşların yaşam standartlarını etkileyen kırmızı ve beyaz et sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerde fiyat hareketleri ve piyasalardaki anlık reaksiyonların yakından takip edildiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır. "



STOKÇULUKTA CEZA TUTARI ARTIYOR



Bakanlığın 81 il müdürlüklerince düzenli ve yoğun denetim yaptığına işaret edilen açıklamada, yılın 11 ayında 334 binden fazla işletmenin, 15 milyon 50 bin 390 ürünün denetlendiği ve 194 bin 303 aykırılık tespiti yapıldığı ifade edildi.



Açıklamada, söz konusu dönemdeki denetimlerde il müdürlüklerince 442 milyon lira ceza kesildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 11 ayda 362 milyon lira ceza uygulamasına karar verildi ve tahsil edildi. Ayrıca Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından da aynı dönemde 3 milyar 954 milyon lira ceza tahakkuk ettirildi."