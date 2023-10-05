Aşırı sıcaklar ve kuraklık ayçiçeğini vurdu

"TEKİRDAĞ'DAKİ 3-4 İLÇE DAHA ÇOK SIKINTI ÇEKTİ"



Son yılların en kurak döneminin yaşandığını söyleyen Kırbiç, şunları kaydetti:



"Trakya'ya baktığımızda kuraklıktan her yer etkilendi ancak Tekirdağ'daki 3-4 ilçe daha çok sıkıntı çekti. Bazı yerlerde biçilmeden tarlada kalan yerler oldu. Aşırı sıcakların çok olmasından dolayı yağ oranlarında da düşüş yaşandı.

Hasadın ilk günleri yağ oranları kötüydü, daha sonraki dönemde yağ oranlarında birkaç puan yükselme yaşandı. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle kuraklık yaşamayız. Ekim dönemi gelmesine rağmen hala kurak günler yaşıyoruz. Trakya'da yağışlar oldu ama Edirne'de hala yağış yok. İnşallah yağış alabilirsek üreticilerimiz sağlıklı bir buğday ekimi yapar."