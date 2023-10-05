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Aşırı sıcaklar ve kuraklık ayçiçeğini vurdu

Trakya'da ayçiçeği hasadının yüzde 90 seviyelerinde tamamlandığını söyleyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, bölgede ayçiçeği üretiminde kuraklık ve sıcak hava nedeniyle hem verim hem de kalitede düşüş olduğunu söyledi.

Aşırı sıcaklar ve kuraklık ayçiçeğini vurdu

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'da ayçiçeği hasadının büyük oranda tamamlandığını ifade etti.

Olumsuz hava koşullarının ülke genelinde bitkisel üretimi etkilediğini belirten Kırbiç, "Bu yıl ülkemizde yaşanan nedeniyle ayçiçeği üretiminde düşüş oldu. Geçtiğimiz yıl rekor bir üretim olmuştu ancak üreticinin gelirinde biraz düşüş yaşandığı için özellikle İç Anadolu ve bazı bölgelerde ekim alanları daraldı. Hem onun etkisi hem de kuraklıktan dolayı ciddi bir düşüş yaşandı." dedi.

Kırbiç, suyun tarımsal üretimdeki öneminin kurak geçen yıllarda daha net anlaşıldığını dile getirdi.

Aşırı sıcaklar ve kuraklık ayçiçeğini vurdu - 1

"TEKİRDAĞ'DAKİ 3-4 İLÇE DAHA ÇOK SIKINTI ÇEKTİ"

Son yılların en kurak döneminin yaşandığını söyleyen Kırbiç, şunları kaydetti:

"Trakya'ya baktığımızda kuraklıktan her yer etkilendi ancak Tekirdağ'daki 3-4 ilçe daha çok sıkıntı çekti. Bazı yerlerde biçilmeden tarlada kalan yerler oldu. Aşırı sıcakların çok olmasından dolayı yağ oranlarında da düşüş yaşandı.

Hasadın ilk günleri yağ oranları kötüydü, daha sonraki dönemde yağ oranlarında birkaç puan yükselme yaşandı. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle kuraklık yaşamayız. Ekim dönemi gelmesine rağmen hala kurak günler yaşıyoruz. Trakya'da yağışlar oldu ama Edirne'de hala yağış yok. İnşallah yağış alabilirsek üreticilerimiz sağlıklı bir buğday ekimi yapar."

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