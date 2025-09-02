Aşk skandalları CEO koltuklarını salladı: Üç dev şirketin patronu değişti

Dünyanın önde gelen şirketlerinde son dönemde yaşanan “aşk skandalları”, CEO’ların kariyerlerini sarsıyor. İş dünyasında etik kurallar ve çıkar çatışmaları gerekçesiyle üç üst düzey yönetici, romantik ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından görevden alındı ya da istifa etti.

ABD genelinde ise S&P 500 şirketlerinden en az 41 CEO yıl içinde koltuklarını bırakmak zorunda kaldı. Bu, 2024’ün toplamına yaklaşan bir sayı.

NESTLE CEO'SU GİZLİ AŞK NEDENİYLE GÖREVDEN ALINDI

Nestlé CEO’su Laurent Freixe, doğrudan astı konumunda olan bir çalışanla gizli ilişki yaşadığı ortaya çıkınca, 1 Eylül 2025’te görevinden alındı. Şirket, uyum ihlali ve etik kuralların çiğnenmesini gerekçe gösterdi.

COLDPLAY KONSERİ SKANDALI

ABD merkezli yazılım şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, temmuz ayında Coldplay konserinde İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot ile samimi şekilde görüntülenince sosyal medyada gündem oldu. Şirket içinde başlayan soruşturma sonrası Byron istifa etti, Cabot ise izne çıkarıldı.

KİŞİSEL ÇIKARLARI İÇİN KULLANDI

ABD’li perakende zinciri Kohl’s’un CEO’su Ashley Buchanan, göreve başlamasından yalnızca 100 gün sonra görevden alındı. Soruşturma, Buchanan’ın bir tedarikçiyle kişisel ilişkisini açıklamadan anlaşmalar yapmaya çalıştığını ortaya koydu. Bu anlaşmalardan birinin milyonlarca dolarlık danışmanlık sözleşmesi içerdiği bildirildi.

CEO’ların iş yeri aşkları nedeniyle görevden ayrılması yeni değil. Daha önce HP CEO’su Mark Hurd, Boeing CEO’su Harry Stonecipher ve Best Buy CEO’su Brian Dunn da benzer nedenlerle koltuklarını kaybetmişti.