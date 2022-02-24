Askeri harekat Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 42 artırdı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 eurodan kapanmıştı.



Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı TSİ 16.41'de 125 euroyu gördü.



Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 42 artış kaydetti.



Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Avrupa'ya gaz tedarikine yönelik endişelerin artması nedeniyle yükseliyor.



AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.



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