Askerlik borçlanması nedir, kimler yapabilir? (EYT askerlik borçlanması)

EYT'li olabilmek için yasanın çıkmasını bekleyen vatandaşlar, bir yandan da askerlik borçlanmasının ne demek olduğunu araştırıyor. EYT'den faydalanabilmek için askerlik borçlanması yapacak olan kişiler, kimlerin bu borçlanmadan faydalanabileceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar.



ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?



Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.



Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

KİMLER ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR?



Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için şartlar;



1- Askerlik yapmamış veya muaf olanlar askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.



2- Askerliğin er veya erbaş olarak yapılması gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.



3- Askerlik süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna şahıs adına çalıştığı iş yerinden vb. herhangi bir prim ödenmemiş olması gerekmektedir.



4- Türk vatandaşlığına alınanlardan (zorunlu göçe tabi tutulan) Türk soyluların vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.