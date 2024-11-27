ASO'dan asgari ücret mesajı: "Dezenflasyon sürecini sekteye uğratma riski dikkate alınmalı"

ASO'nun kasım ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Ali Aybey'in katılımıyla Oda binasında gerçekleştirildi.



Ardıç, küresel enflasyonun 2025'te tahminlerin altında bir iyileşme sürecine girmesinin öngörüldüğünü söyledi. Bunun da merkez bankalarının para politikasını gevşetme konusunda temkinli kalmaya devam edecekleri anlamına geldiğini vurgulayan Ardıç, ABD'deki başkanlık değişimi sürecinin yansımalarına dikkati çekti.



Ardıç, Donald Trump'ın seçimi kazanmasıyla ABD'nin gelecekteki mali, parasal ve ticaret politikalarının şekillendiğini, Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni tarifeler açıklandığını hatırlatarak, "Bunun küresel çapta da yansımaları ortaya çıkacaktır. Yüksek tarifeler ve korumacılık önlemleriyle uluslararası pazarlarda rekabet zorlaşacak, küresel büyüme ivme kaybedecektir." diye konuştu.



"HAZİNE GARANTİLİ KGF LİMİTLERİNİN AÇILMASI FİRMALARIMIZI RAHATLATACAK"



Seyit Ardıç, Türkiye'de sanayi üretiminin eylülde aylık yüzde 1,6'lık artışa rağmen yıllık bazda yüzde 2,4 düştüğünü, bu olumsuz tabloya karşın ocakta 90,3'e kadar gerileyen yüksek teknoloji endeksinin eylülde 124,8'e yükselmesiyle son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının olumlu gelişme olduğunu belirtti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 50'de sabit tutulması kararı alındığını hatırlatan Ardıç, enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için uygulanan sıkı para politikasını desteklerini söyledi.



Ardıç, üretim, istihdam ve ihracatın daralmaması için reel sektörün finansman açısından desteklenmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Üretime yönelik kredilerin genişlemesi gerekiyor. Uygun maliyetli kredi için ilgili kurumların teknik çalışmalarının hızlı şekilde uygulamaya geçirilmesi temel beklentimizdir. Hazine garantili Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin açılması firmalarımızı rahatlatacak bir tedbir olacaktır."



BAŞKENTTEN İHRACAT ARTIYOR



Ardıç, dış ticaret açığını üretim düşmeden azaltmak için sanayide teknoloji düzeyini artırmak gerektiğini, AR-GE ve inovasyonu öncelikli stratejik alan olarak belirlemenin önemli olduğunu anlattı.



Ankara'nın özellikle AR-GE konusunda gurur verici bir tablo sunduğuna dikkati çeken Ardıç, şöyle devam etti:



"Yüksek teknoloji ve inovasyon ekosisteminin temel itici gücü olan AR-GE harcamalarında Ankara'mız, Türkiye'nin lideri oldu. Ankara'mız 2023 yılında 112,2 milyar lirayla Türkiye'nin toplam AR-GE harcamasının yüzde 29,7'sini gerçekleştirerek İstanbul'u geride bırakıp ilk sıraya yerleşti. İhracatında yüksek teknoloji payı yüzde 13 ile diğer büyük sanayi kentlerinden katbekat yüksek olan Ankara, AR-GE harcamalarını da her geçen gün artırarak sanayi ve teknolojinin başkenti olma hedefine kararlı adımlarla yürüyor."



Ardıç, Ankara'nın bu yılın 10 ayında 11,4 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını ve liman şehri İzmir'i geride bırakarak 4'üncü sıraya yükseldiğini söyledi.



"ASGARİ ÜCRET SİYASİ MALZEME YAPILMADAN ELE ALINMALI"



Ardıç, önlerindeki en önemli başlıklarından birinin asgari ücret olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Asgari ücret ülkemizde, sadece çalışana verilebilecek minimum ücret anlamında kullanılmıyor, birçok kalemi de etkiliyor. Yapılan düzenleme sadece asgari ücreti değil, zincirleme olarak tüm ücretleri etkileyecektir. Bu artışların gecikmeli de olsa mal ve hizmet fiyatlarına yansıması, dezenflasyon sürecini sekteye uğratma riski de taşımaktadır. Çok boyutlu ve farklı yansımaları olan bu konu, titizlikle ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hem çalışan hem de işveren tarafının talep ve ihtiyaçlarını esas alan, ülkemizin gerçeklerinden kopmayacak bir rakamın tespit edileceğini düşünüyorum. Çalışanlarımızın gelirini artıracak, ülkemizde üretimin devamlılığını sağlayacak böylesine önemli bir konu siyasi malzeme yapılmadan ele alınmalı, gerçeklikle bağdaşmayan popülist söylemlerden uzak tutulmalıdır."



İhtiyaç olan sektörlerde göçmen işçi çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmasını da olumlu bulduklarını vurgulayan Ardıç, kapsamlı bir mesleki eğitim planlamasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.