Asrın felaketinden sonra dev bütçeyle 11 kent tekrar ayağa kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu"nda depremlerin neden olduğu felaketin boyutları, bölgede tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin bilgileri paylaştı.

Depremin ardından geçen 3 yılda kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile yürütülen çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

AFETZEDELER EVLERİNE GEÇTİ

Afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilirken kalıcı konutların yapımına yönelik çalışmalarda sona gelindi. Deprem bölgesinde, bugüne kadar gerçekleştirilen kura törenleri sonucu toplam 433 bin 667 konut ile 21 bin 690 iş yerinin kurası tamamlandı.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen yürütülen çalışmalar kapsamında 13 bin 321 derslik inşası için toplam 72 milyar lira, 2 bin 776 dersliğin güçlendirmesi için 6,9 milyar lira harcandı. Bölgede tüm inşaat çalışmaları tamamlandığında deprem öncesine göre derslik sayısında yüzde 15 artış sağlanması planlanıyor

TARIM, ULAŞTIRMA VE SANAYİ PROJELERİ

Tarım sektöründe 2025'te 11 ilde toplam 17,4 milyar lira destek ödemesi yapıldı. Türkiye için önemli üretim ve ihracat üssü olan deprem bölgesinde özellikle imalat sanayisi başta olmak üzere iktisadi faaliyetlerin iyileştirilmesi ve bölgenin ayağa kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kara yolu ve otoyollarda hasarın giderilmesine yönelik geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 19,8 milyar lira harcama yapıldı.

Bölgedeki sanayicilere yönelik desteklerle sanayi bölgelerinin toparlanabilmesi amacıyla 17,6 milyar liralık kaynak harekete geçirildi.

Raporda depremin ardından başlatılan iyileştirme ve toparlama sürecinde büyük ölçüde planların tamamlandığına dikkat çekildi.