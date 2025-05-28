Asya, ABD'yi 5'e katladı: Trump engelleri aşabilecek mi?

ABD, ticari ve stratejik gemi üretiminde Çin’in yükselen hakimiyetine karşı kendi sanayisini ayağa kaldırmak için harekete geçti.

Başkan Donald Trump’ın önerdiği yeni düzenlemeler ve Kongre’deki iki partinin desteğiyle, Amerikan tersanelerine milyarlarca dolarlık yatırım yapılması gündemde.

ASYA'DAN 5 KAT DAHA PAHALI



ABD’de üretilen bir konteyner gemisinin maliyeti ortalama 330 milyon dolara kadar çıkarken, aynı gemi Asya’da yaklaşık 70 milyon dolara inşa edilebiliyor.

Philadelphia’daki Hanwha Ocean tersanesi yılda yalnızca 1,5 gemi üretirken, aynı şirketin Güney Kore’deki tersaneleri haftada bir gemi tamamlayabiliyor.

Hanwha’nın ABD Genel Müdürü David Kim, Amerikan gemi sanayisinin yeniden hareketlenmesi için sübvansiyonların ve yabancı gemilere karşı düzenleyici tedbirlerin hayati önem taşıdığını söyledi. “ABD tersaneleri hazır ama destek olmadan bu yarışta avantaj sağlamamız mümkün değil” dedi.



TRUMP'TAN YENİ EMİR



Trump yönetimi, yayınladığı yürütme emriyle birlikte bazı ticari gemilerin yalnızca ABD’de üretilmesini zorunlu kıldı. Ayrıca “stratejik filo” oluşturularak, bu gemilerin gerektiğinde Savunma Bakanlığı tarafından kullanılabilmesi planlanıyor. Bu filo için 250 gemilik bir kapasite hedefleniyor.

Son 10 yılda Çin 6 bin 765 ticari gemi üretirken, Japonya 3 bin 130, Güney Kore 2 bin 405 ve ABD yalnızca 37 gemi inşa edebildi. Hudson Enstitüsü’nden Michael Roberts, bu rakamların ABD’nin ne kadar geride kaldığını gösterdiğini belirterek, “Deniz gücü aynı zamanda ekonomik güçtür” değerlendirmesinde bulundu.



Tersanelerin yeniden canlandırılması sadece yatırımla değil, insan gücüyle de mümkün olacak. Hanwha, Philadelphia tersanesinde çalışan sayısını önümüzdeki on yıl içinde iki katına çıkarmayı planlıyor. Ayrıca 240 kişilik bir çıraklık programı da başlatılıyor.



Uzmanlar, devlet destekli bu modelin sürdürülebilirliğini sorguluyor. Bazı analistlere göre, sonsuz sübvansiyonlarla üretim teşvik edilecekse, bu maliyetin vergi mükelleflerine etkisi ciddi olacak. Alternatif olarak, müttefik ülkelerde üretilen gemilere daha geniş statü verilmesi de masada.

