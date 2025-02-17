Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye 5 milyar dolar finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) arasında imzalanan mutabakat zaptıyla üç yılda kamu projelerine yaklaşık 5 milyar dolarlık finansman sağlanacak.



Bakan Şimşek ile AAYB Başkanı Jin Liqun, konuya ilişkin Suudi Arabistan El Ula kentinde düzenlenen toplantıda mutabakat zaptı imzaladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu mutabakat zaptıyla AAYB ile ilk kez çok yıllı çerçeve oluşturulmuş ve işbirliğimiz daha da güçlendirilmiştir.

İmzalanan mutabakat zaptı, Türkiye ile AAYB arasındaki güçlü ortaklığı pekiştirirken, sürdürülebilir ve yeşil kalkınmaya yönelik projelere önemli katkılar sunacak.

Enerji, ulaştırma, reel sektör, ihracatın finansmanı, sağlık ve su yönetimi başta olmak üzere birçok alanda kalkınma odaklı projeler desteklenecek."



ÖZEL SEKTÖRE EK 5 MİLYAR DOLAR



Açıklamada, kamu sektörüne sağlanacak finansmanın yanı sıra ilerleyen zamanda özel sektör projeleri için de 5 milyar dolarlık ek finansman sağlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.



Böylece reel sektör ve ihracatçılar için kaynak çeşitliliği artarken, farklı sektörler ve bölgelerdeki alt ve üst yapı projelerine uygun koşullu finansman sağlanacağına dikkat çekildi.



TÜRKİYE BANKANIN 10'UNCU BÜYÜK HİSSEDARI



Öte yandan AAYB, merkezi Pekin'de bulunan 110 üyeli bir uluslararası finansal kuruluştur. Bankanın toplam sermayesinin yüzde 75'i bölgesel üyelere, yüzde 25'i ise bölge dışı üyelere dağıtılıyor.



Türkiye, 2,6 milyar dolar sermayesiyle yüzde 2,5'lik oy gücüne sahip olurken, bankanın 10. büyük hissedarı konumunda bulunuyor. Türkiye, bölge ülkeleri arasında da 7. sırada yer alıyor.



AAYB, 2018'den bu yana Türkiye'ye 5,5 milyar dolar finansman sağladı. Türkiye, Hindistan'ın ardından banka finansmanından en fazla yararlanan ikinci ülke konumda bulunuyor.