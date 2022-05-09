Asya borsaları Çin hariç geriledi

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler sürerken, Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getirdi.



Söz konusu endişelere karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında gelecek aylar için beklenen 75 baz puanlık artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaları da para politikalarının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı.



Tüm bu gelişmeler Asya pay piyasalarının haftaya düşüşle başlamasını beraberinde getirirken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) emsallerinden ayrışan para politikası tutumu artan dolar talebiyle yendeki aşırı zayıflama da sürüyor.



Öte yandan Çin'de bugün açıklanan verilere göre, nisanda yıllık bazda ihracat yüzde 3,9 artışla beklentileri aşarken, ithalat düşüş öngörülerinin aksine değişim göstermedi.



Beklentilerin üzerinde gelen ihracat verisinin ardından kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı ve günü yüzde 0,09 artarak 3.004 puandan tamamladı.



Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,27 azalarak 2.611 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,53 gerileyerek 26.319 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,52 artarak 131,3 ile son 20 yılın en yüksek seviyelerindeki hareketini sürdürüyor.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,38 düşüşle 54.605 puanda seyrediyor. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.