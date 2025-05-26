Asya borsaları ertelemeyle yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB mallarına yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidini aniden bir aydan fazla uzatmasının ardından Asya'da hisse senedi endeksleri yükseldi ve Euro, ABD doları karşısında güçlendi.



Trump, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bloğun "iyi bir anlaşmaya varmak" için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söylemesinin ardından, ticaret görüşmeleri için Cuma günü belirlediği 1 Haziran son tarihini 9 Temmuz'a kadar uzatmayı ve bu çerçevede yüzde 50 gümrük vergisini 9 Temmuz'a ötelemeyi kabul etti.



MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi %0,12 artarken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 yükseldi.



ABD ve İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle Pazartesi günü işlem hacimlerinin zayıf olması bekleniyor.



Japon Nippon Steel'in hisseleri, Trump'ın Cuma günü şirketin U.S. Steel için yaptığı 14,9 milyar dolarlık teklifi desteklediğini ve "planlanan ortaklığın" istihdam yaratacağını ve Amerikan ekonomisine yardımcı olacağını söylemesinin ardından %4,3 arttı. U.S. Steel'in hisseleri Cuma günü %21 oranında yükseldi.



Çin'de CSI 300 endeksi erken işlemlerde %0,3 düşerken, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi %0,64 geriledi. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,16 yükseldi.



Euro %0,4 güçlenerek 1,14188 dolar ile 30 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,38 artışla 1,14078 seviyesinde.