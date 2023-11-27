Asya borsaları geriledi

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, Çin ekonomisine ilişkin endişelerle yeni haftaya negatif seyirle başladığını ifade etti.



Çin'de emlak piyasasına ilişkin devam eden endişelerin yanı sıra açıklanan sanayi karları söz konusu seyirde etkili oldu.



Ülkede sanayi karları ocak-ekim döneminde yüzde 7,8 azaldı. Öte yandan Japonya'da hizmet Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,30 arttı.



Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,04 azalışla 2.495 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle 3.030 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,53 değer kaybıyla günü 33.447 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 149 seviyesinden işlem görüyor.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 64.970 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 17.500 puanda seyrediyor.

