Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Küresel piyasalarda, ABD'de bir güç değişimine işaret edebilecek Kongre ara seçimleri sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi "bekle-gör" tutumunun benimsenmesi ile karışık seyir sürüyor.



Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin altında arttı. Aynı dönemde ülkede Üretici Fiyat Endeksi ise yıllık yüzde 1,3 ile Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Çin'de açıklanan pozitif enflasyon verilerine karşın, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik artan vaka sayılarının yetkililerin "sıfır vaka" politikasından vazgeçeceğine ilişkin haberlere gölge düşürmesi ile pay piyasalarında satıcılı görünüm öne çıktı.



Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in orduya "savaşa hazırlık" mesajı vermesi de risk iştahını düşürdü.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalarak 3.048 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselerek 2.424 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalışla 27.716 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 145,4'ten işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 değer kaybıyla 16.282 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 61.090 puanda seyrediyor.

