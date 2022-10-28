Asya borsaları, Hindistan hariç negatif seyretti

Dün başlayan toplantısı bugün sona eren Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmedi.



Banka, politika faizini yüzde eksi 0,1'de bırakırken, 2022-2024 mali yıllarına ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.



Yendeki zayıflamaya ilişkin endişelerin arttığı ve enflasyonun Banka'nın hedeflerinin üzerine çıktığı bir dönemde ultra gevşek para politikasının sürdürülmesine gerekçe olarak, "küresel ekonomideki yavaşlama eğilimi ve enflasyondaki yükselişin geçici faktörlerden kaynaklanması" gösterildi.



Öte yandan, Japonya'da enflasyonla mücadelede 29 trilyon yenlik (198 milyar dolar) paketle ekonomi sübvanse edilecek. Elektrik masrafları için kilovat/saat başına 7 yen, şehir gazı tüketiminde ise metre küp başına 30 yen sübvanse verilecek.

TOKYO'DA TÜFE ORANI BEKLENTİLERİ AŞTI



Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ise, Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı ise yüzde 2,6'ya yükseldi.



Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 azalarak 2.915 puandan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 6.785 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 2.268 puandan günü tamamladı.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 azalışla 27.105 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 yükselişle 146,8'den işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 14.824 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise pozitif ayrışarak, yüzde 0,2 yükselişle 59.854 puanda seyrediyor.