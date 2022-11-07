Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsaları, yeni haftaya Hindistan hariç yükseliş gösterdi.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ekimde yıllık bazda ihracat yüzde 0,3 ile Mayıs 2020'den bu yana ilk kez gerilerken, ithalat da yüzde 0,7 azaldı. Böylece ülkede dış ticaret fazlası 85,15 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı.

Veriler sonrası ülke ekonomisine yönelik yavaşlama endişeleri yeniden gündemin üst sıralarına yerleşirken, geçen hafta risk iştahının artmasında önemli bir rol oynayan Çin'in yeni tip corona virüs salgınında "sıfır vaka" uygulamasını kaldırabileceği beklentileri de yetkililerin tüm ekonomik kayıplara rağmen bu politikadan vazgeçmeyeceklerini bildirmesi ile rafa kalktı.

Bu gelişmelere karşın ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde Asya borsaları yükseldi.



Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.078 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselerek 2.372 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 27.528 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 147,5'ten işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 değer kazancıyla 16.605 puanda seyrederken, negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 60.848 puanda bulunuyor.

