Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

İlişkili Haberler Piyasalar ABD'de açıklanacak verilere odaklandı

Çin'in Covid-19 salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını terk etmeye yönelik adımları ve ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğine işaret eden verilerle küresel pay piyasalarında toparlanma isteği öne çıkarken, resesyon endişelerinin gündemde kalması risk iştahını sınırlıyor.



Gelecek hafta yoğunlaşacak merkez bankaları para politikası toplantıları öncesinde yatırımcıların temkinli duruşunu koruması da dikkati çekiyor.



Halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri gücünü korurken, bugün açıklanacak ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.



Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ÜFE ekimin ardından kasımda da yüzde 1,3 azalarak düşüşünü sürdürürken, yıllık enflasyon da aynı dönemde yüzde 1,6'ya geriledi.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artarak 3.207 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükselerek 2.389 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak günü 27.901 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 136,4'te dengelendi.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 62.132 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 primle 19.894 puanda seyrediyor.

