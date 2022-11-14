Asya borsaları, Hong Kong hariç geriledi

İlişkili Haberler Piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla küresel piyasalarda oluşan pozitif hava, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına yönelik belirsizliklerle yerini temkinli bir seyre bıraktı.



Asya'da Çin'in "sıfır Covid-19" politikasında ve konut sektöründeki uygulamalarında yumuşamaya gitmesi dikkatlerin tekrar ekonomiye yöneldiği şeklinde yorumlandı.

Japonya'da bugün hisse geri alım programı açıklaması beklenen Softbank'ın açıklama yapmaması hisse ve sektör üzerinde baskıya neden oldu.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 azalarak 3.083 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 2.474 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,06 düşüşle 27.963 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 139,6'dan işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,78 değer kazancıyla 17.634 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 61.633 puanda seyrediyor.

