Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentiler risk iştahını beslerken, Çin'deki siyasi gelişmeler Asya borsalarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.



Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yönetim organlarının belirlendiği kongrede yapılan atama ve verilen mesajların, odağının ekonomiden güvenliğe kaydığını göstermesi ile ABD'de işlem gören Çinli şirketlerin hisselerinin izlendiği Nasdaq'ta Golden Dragon endeksi yüzde 14,4 değer kaybetti.



Yeni dönemde Hong Kong'da siyasi baskının artacağı endişeleriyle Hang Seng endeksi de dün finansal krizden bu yana en büyük düşüşünü yaşarken, oynaklığın bugün de devam ettiği gözlendi.

GEVŞEK PARA POLİTİKASI DEVAM EDEBİLİR



Japonya tarafında ise yendeki aşırı zayıflamaya karşı ekonomi yetkililerinin spekülasyonlara izin verilmeyeceği ve doğrudan müdahale edileceği mesajları devam ederken, cuma günü gerçekleştirilecek Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısında ultra gevşek para politikalarının devam ettirilmesi bekleniyor.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı düşüşle 2.976 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 azalışla 2.235 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artarak 27.250 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1'lik değer kaybıyla 148,9'dan işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi dün yüzde 6,4 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,5 gerileyerek 15.106 puanla Nisan 2009'dan bu yana en düşük seviyede bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeks ise yüzde 0,4 kayıpla 59.614 puanda seyrediyor.



