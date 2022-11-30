Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

İlişkili Haberler Piyasalar, Fed Başkanı'nın açıklamalarına odaklandı

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesi temkinli seyrettiğini belirtti.

Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Çin'de hükümet, giderek artan sosyal ve ekonomik sıkıntılara yol açan Covid-19 salgınıyla mücadele stratejisinde değişimin işareti olarak yaşlı nüfusun aşılanmasına odaklanılacağını bildirdi.



Çin'den gelen haber akışının pay piyasalarını pozitif etkilemeye devam ettiğini aktaran analistler, söz konusu adımların "sıfır Covid-19" politikasından dönüş yolunda başlangıç olduğunun tahmin edildiğini, ülkede hükümetin ekonomiyi odak noktasına aldığına ilişkin algının güçlendiğini söyledi.

JAPONYA'DA SANAYİ ÜRETİMİ AZALDI



Japonya'da açıklanan makroekonomik verilerle Japon borsası negatif ayrışsa da, kapanışa yakın endeks kayıplarının büyük çoğunluğunu telafi etti.



Buna göre ülkede sanayi üretimi aylık yüzde 2,6 azalarak beklentilerin altında kaldı. Japonya'da konut başlangıçları da yıllık yüzde 1,8 geriledi.



Çin'de açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) imalat sanayisinde 48'e, hizmet sektöründe 46,7'ye indi.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.151 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselerek 2.472 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalışla 27.969 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 138,4'te dengelendi.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 primle 18.555 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 62.743 puanda seyrediyor.

