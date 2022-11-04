Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden ön plana çıkması ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle dalgalı bir seyir izleniyor.



Asya genelinde ise Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasının uygulamadan kalkacağı beklentilerin güçlenmesi ve bir yetkilinin piyasa reformlarına devam edileceğine ilişkin yerel gazetede yayımlanan makalesi risk iştahını destekledi.



Bu gelişmelerle Hong Kong ve Çin borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde alımlar güçlenirken, dün tatil nedeniyle işlem yapılmayan Japonya'da zayıf yene ilişkin süregelen endişeler zayıf seyirde etkili oldu.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,43 artarak 3.071 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,83 yükselerek 2.348 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,68 düşüşle 27.200 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi daha önce yetkililerin doğrudan müdahale sinyali verdiği 148,4'ü görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 147,6'ya geriledi.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 5,3 artışla 16.152 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 60.754 puanda seyrediyor.

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