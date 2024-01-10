Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde küresel pay piyasalarında başlayan karışık seyrin Asya'ya da taşındığını söyledi.



Japonya'da geçen hafta yaşanan depremler, enflasyonun yavaşlamaya devan ettiğine ilişkin alınan sinyaller ve son olarak da Japon işçilere yönelik ücret artışlarının sert bir şekilde yavaşlama kaydetmesi Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para politikasını sonlandırma düşüncesini öteleyebileceği beklentilerini artırdı.



Bu durum, dolar karşısında Japon yeninin değer kaybetmeyi sürdüreceğine yönelik beklentileri desteklerken, Nikkei 225 endeksinin de 1990'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasında etkili oldu.



Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 2,01 artışla 34.441 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 primle 144,9 seviyelerinde işlem görüyor.



Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,75 azalışla 2.540 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 2.880 puan oldu.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 71.430 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 16.070 puanda bulunuyor.



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