Asya borsaları karışık seyretti

İlişkili Haberler Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında toplu taşıma ve kamuya açık alanlar için zorunlu test uygulaması ile bazı şehirlerde kısmi karantina tedbirlerinin gevşetilmesi küresel çapta risk iştahını artırdı.



Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın 263 binle beklentilerin üzerinde gelmesine karşın piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında sıkılaşma hızını yavaşlatacağı ve 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri gücünü korudu.



Bu durum dolar endeksinde gevşemeyi beraberinde getirirken, Asya genelinde Çin'den gelen haber akışının bölge ekonomilerine yönelik iyimserliği artırması yerel para birimlerini destekledi.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 artarak 3.212 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 2.419 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 27.820 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 üzerinde 135'te dengelendi.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,6 primle 19.525 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 62.701 puanda seyrediyor.

