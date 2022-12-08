Asya borsaları karışık seyretti

İlişkili Haberler Piyasalar negatif seyrediyor

Dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri nedeniyle merkez bankalarının gelecek haftaki toplantılarına yönelik belirsizlik sürerken, jeopolitik risklerin gündemde olması da risk iştahını azalttı.



Asya genelinde ise Çin'in Covid-19 salgınında "sıfır vaka" politikasında yumuşama adımları satış baskısını sınırlasa da küresel riskler nedeniyle hafta başından bu yana bölge borsalarında gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.



Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), Litvanya'ya uyguladığı ticaret kısıtlamaları ve Avrupalı şirketlerin yüksek teknoloji ürünlerinin patentlerini korumalarını engellediği gerekçesiyle Çin'e karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) panel süreci başlattı.



Makroekonomik veri tarafında ise Japonya ekonomisinin 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri yukarı yönlü revize edildi. Buna göre, ülkede ilk tahminlere göre yıllık yüzde 0,3 azalış olarak açıklanan 3. çeyrek GSYH verisi, yüzde 0,2 düşüşe çekildi.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.197 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 2.371 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek günü 27.547 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 136,8'de dengelendi.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 62.487 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 primle 19.450 puanda seyrediyor.

