Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi temkinli seyir sürüyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısı için faiz artırım büyüklüğü konusundaki beklentiler henüz netlik kazanmamışken, Kongre seçimlerinde halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda, uygulamaya konulacak politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceği belirtiliyor.



Asya borsalarında ise Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında artan vaka sayıları risk iştahını sınırladı.

﻿198 MİLYAR DOLARLIK TEŞVİK PAKETİ ONAYLANMAYA HAZIR



Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün yayımlanan ekim ayı toplantı tutanakları, yetkililerin para politikasında değişime ihtiyaç olmadığını vurguladığı, ancak gelecekte ultra gevşek para politikasından çıkışın etkisini incelemeyi tartıştıklarını ortaya koydu. Japon hükümetin 198 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamaya hazırlandığı haberleri de piyasaları destekledi.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.064 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselerek 2.399 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artışla 27.872 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 146,7'den işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 16.530 puanda seyrederken, Hindistan piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

