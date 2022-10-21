Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalarda, enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükseliş devam etti.

Mevcut risklere Avrupa'da siyasi belirsizliklerin eklenmesi de pay piyasalarında satış baskısını artırdı.



Asya tarafında, ABD'nin Çin'e karşı yapay zeka ve kuantum teknolojilerini kapsayan yeni kısıtlamalar planladığı haberleri ve Japonya'da para politikalarına ilişkin güvenin sorgulanması ile karışık seyir öne çıktı.



Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ultra gevşek para politikalarının sürdüğü Japonya'da enflasyon, artan ithalat maliyetleri öncülüğünde eylülde yıllık bazda yüzde 3 ile 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Verinin ardından dolar/yen paritesi Ağustos 1990'dan bu yana ilk kez 150 psikolojik eşiğinin üzerine çıkarak 150,5'i test etti.

JAPONYA'DA KUR MÜDAHALESİ BEKLENTİLERİ ARTTI



Artan fiyat baskıları ve yendeki değer kayıplarının hızlanması ile gelecek ay Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) güvercin duruşunda ince bir ayar yapabileceğine dair tartışmalar gündemde kalırken, her an doğrudan kur müdahalesi gelebileceğine dair beklentiler de güçlendi.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 artarak 3.039 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,80 gerileyerek 6.677 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 değer kaybederek 2.213 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 26.891 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 150,4'ten işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 16.221 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi 0,5 artışla 59.498 puanda seyrediyor.