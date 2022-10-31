Asya borsaları karışık seyretti

İlişkili Haberler Piyasalar, Fed haftasına temkinli başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlenirken, Asya borsaları da yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.



Fed'in bu hafta politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizlik öne çıkıyor.

Banka'nın aralık toplantısında faiz artırım büyüklüğünde bir azaltıma gideceği umutları korunsa da açıklanan veri ve gelişmeler 75 baz puanlık şahin adımların devamının da masada kalmasına neden oluyor.



Bu kapsamda Banka'nın çarşamba günkü toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.



VERİLER, BÖLGE EKONOMİLERİNDE ENDİŞEYE YOL AÇTI



Asya tarafında ise bugün açıklanan veriler, bölge ekonomilerinde yavaşlamaya dair endişelerin sürmesini beraberinde getirdi.



Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye, hizmet sektörü PMI da 48,7'ye gerileyerek daralmaya işaret etti. Japonya'da ise sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,8 artsa da beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemde Japonya'da perakende satışlar, aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 4,5 arttı.



Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak 2.893 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artarak 2.294 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla 27.587 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4'lük değer kazancıyla 148,2'den işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 14.718 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 primle 60.614 puanda seyrediyor.