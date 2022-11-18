Asya borsaları karışık seyretti

İlişkili Haberler Piyasalar karışık seyrediyor

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler resesyon ihtimalini öne çıkarsa da enflasyonun güçlü kaldığına işaret etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarını beklenenden daha uzun süre sürdürebileceğine ilişkin endişeleri arttırıyor.



Asya tarafında, Çin'de artan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarına karşın, salgınla mücadelede alınan kararların yumuşatılabileceğine yönelik haber akışı pay piyasaları üzerindeki baskıyı törpülüyor.



Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 3,7 artışla beklentileri geride bırakarak 40 yılın zirvesine çıktı.



Bölgede teknoloji hisseleri pozitif ayrışırken, Alibaba'nın hisse geri alım programı açıklaması ve Tencent Holding'in Çin'in regülasyonundan sonra aldığı ilk lisans bu ayrışmada etkili oldu.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,58 azalarak 3.097 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,06 artarak 2.444 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 7.151 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 27.899 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 139,7'den işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 azalışla 17.984 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,44 düşüşle 61.458 puanda seyrediyor.

