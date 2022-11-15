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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, veri gündeminin yoğun olduğu günde karışık bir seyir izlendi. Japonya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,2 daralırken, eylülde sanayi üretimi yüzde 1,7 geriledi.

Asya borsaları karışık seyretti

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Piyasalar karışık seyrediyor

karışık seyrediyor

borsaları karışık seyretti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğunu işaret etmesi ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler piyasalarda dalgalanmanın devam etmesine neden oluyor.

Bugün açıklanan verilere göre 'de sanayi üretimi ekimde yüzde 5 artsa da beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar artış tahminlerinin aksine yüzde 0,5 azaldı.

JAPONYA EKONOMİSİ KÜÇÜLDÜ

ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,2 daralırken, eylülde sanayi üretimi yüzde 1,7 geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,64 artarak 3.134 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,23 yükselerek 2.480 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,07 azalarak 7.1.41 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 27.990 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 139,3'den işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,70 değer kazancıyla 18.270 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 61.580 puanda seyrediyor.

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