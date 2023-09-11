Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık bir seyir izledi.



Asya piyasalarında, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın "şahin" tonlu sözle yönlendirmeleri ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) yuana müdahalesiyle karışık bir seyir izlenirken, bölge genelinde bu hafta açıklanacak sanayi üretim verileri yatırımcıların odağına yerleşti.



BoJ Başkanı Ueda, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılırsa merkez bankasının negatif faiz oranı politikasına son verebileceğini belirterek, Ueda'nın olası faiz artırım sinyalini vermesinin ardından Japon yeni, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,7 değer kazandı.



Çin tarafında ise ekonomiye ilişkin artan risk algısıyla geçen hafta değer kaybeden Çin yuanı, bugün PBoC'un müdahalesiyle dolar karşısında sert bir yükseliş sergiledi.



Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 yükselişle 2.556 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 3.142 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,41 değer kaybıyla günü 32.475 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kaybıyla 146,1 seviyelerinde işlem görüyor.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artarak 66.954 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,2 düşüşle 17.986 puanda seyrediyor.



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