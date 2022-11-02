Asya borsaları karışık seyretti

İlişkili Haberler Piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü toplantısı öncesi küresel pay piyasalarında dalgalı seyir sürüyor.

Fed'in bu akşam politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde ise belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmeleri, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.



Çin'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle, iPhone montaj işlemlerinin yapıldığı Apple tedarikçisi Foxconn fabrikasının da bulunduğu Zhengzhou kentinde kısıtlama tedbiri alındı.



Foxconn bu durum karşısında işçilerin bölgeyi terk etmemesi için günlük ikramiye artışına giderken, hükümetin Mart 2023'te "sıfır vaka" politikasını sonlandıracağı haberleri ise risk iştahını destekledi.

"FAİZLERİ ARTIRMAYA GEREK YOK"



Japonya tarafında ise dolar karşısında 32 yılın en düşük seviyesinde hareket etmeye devam eden yen konusunda yetkililerin açıklamaları devam ediyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, hükümet ve Banka'nın politikalarının çelişkili değil tamamlayıcı olduğunu belirterek, "Faiz oranlarını arttırmaya veya mevcut gevşek para politikasını değiştirmeye gerek yok" dedi.



Bu gelişmelerle dün yüzde 2,6 yükselen Çin'de Şanghay bileşik endeksi bugün de yüzde 1,2 değer kazandı ve kapanışta 3.003 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,07 artarak 2.337 puandan kapandı.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,06 azalışla 27.663 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 altında 147,3'ten işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 primle 15.827 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 60.934 puanda seyrediyor.