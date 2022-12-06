Asya borsaları karışık seyretti

ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin enflasyonla mücadelede zorluğu ortaya koyması ile küresel pay piyasalarında risk iştahı düşük seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre sıkı para politikasına devam edeceği fiyatlamaları giderek güçleniyor.



Fed'in nihai faiz oranına ilişkin beklentiler yüzde 5'in üzerine çıkarken, Banka'nın gelecek haftaki toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine daha yüksek ihtimal verilmeye devam ediliyor.



Asya genelinde ise Çin'in "sıfır Covid-19" politikasını terk etme yönünde attığı adımlar yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.



Öte yandan bugün Avustralya Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,1'e çıkartırken, faiz artışlarının devam edeceği sinyalini verdi.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,02'lik sınırlı artışla 3.213 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08 gerileyerek 2.393 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarak 27.886 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 136,8 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kayıpla 19.402 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 62.524 puanda seyrediyor.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin