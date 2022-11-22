Asya borsaları karışık seyretti

Dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon endişeleri para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, Çin'de Covid-19 vaka sayıları da piyasaları baskılıyor.



ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri dünkü konuşmalarında nihai faiz oranına ilişkin ipucu vermezken, yarın yayımlanacak Fed'in toplantı tutanakları öncesinde ABD'de resesyon fiyatlamaları güçlenmeye devam ediyor.

Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.



Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.



Çin'de artan Covid-19 vakaları ve devam eden "sıfır Covid-19" politikası nedeniyle başkent Pekin'de koruma ve önleme tedbirleri arttırıldı.



Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.



Alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle Çin pay piyasaları açılışta gerilese de, hükümetin ekonomik büyümeyi destekleyici adımlarla önlemlerin etkisini azaltabileceğine yönelik beklentiler ile Şanghay bileşik endeksi sınırlı da olsa yükselişle geçti.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 artarak 3.088 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 2.405 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,61 artışla 28.115 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 141,8'den işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 17.439 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 yükselişle 61.320 puanda seyrediyor.