Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.



Analistler, bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinin Fed'in şahin adımlarının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri desteklemesi durumunda, Asya pay piyasalarında risk iştahının artabileceğini bildirerek, söz konusu verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.



Öte yandan, Japonya'da üretici fiyatlarının kasımda neredeyse üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) enflasyonist baskının hafiflediğine ilişkin görüşünü destekledi.



Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda aylık yüzde 0,2 , yıllık yüzde 0,3 arttı



Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 artışla 2.535 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 2.990 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,22 değer kazancıyla günü 32.864 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 azalışla 145,4 seviyesinde seyrediyor.



Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 69.920 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,9 yükselişle 16.340 puanda bulunuyor.

