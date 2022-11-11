Asya borsaları yükseldi

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede çekirdek enflasyon da ekimde yıllık yüzde 6,3 ile 40 yılın zirvesinden geri çekildi.



Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırırken, para piyasası fiyatlamalarında Banka'nın gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.



ABD'nin enflasyon verisinin ardından küresel pay piyasalarında alımlar güçlenirken, Asya borsalarında Çin'de artan yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayıları iyimserliği törpüledi.



Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi ekimde yıllık yüzde 9,1 ile beklentilerin üzerinde artsa da çift haneli seviyelerden gerilemesi dikkati çekti.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,69 artarak 3.087 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,37 yükselerek 2.483 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,98 artışla 28.264 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 140,9'dan işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 7,74 değer kazancıyla 17.327 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,84 primle 61.726 puanda seyrediyor.

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