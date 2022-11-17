Asya borsalarında satış ağırlıklı seyir

ABD'de Merkez Bankası (Fed) sıkı para politikasına devam edileceğine ilişkin yönlendirmeler resesyon endişelerini arttırırken, Çin'de artan yeni tip corona virüs vaka sayıları da Asya borsalarını negatif etkiledi.



Dün Çin'de piyasaların kapanmasının ardından Tencent Holding'in açıkladığı 3. çeyrek bilançoda karlılığın beklentilerin altında kalmasıyla bugün şirketin hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.



Japonya'da ise bugün açıklanan verilere göre, ülkenin ihracatı ekimde yıllık bazda yüzde 25,3 artsa da beklentilerin altında kalırken, ithalat ise yüzde 53,5 artışla öngörülerin üzerinde gerçekleşti.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15 azalarak 3.115 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,39 gerileyerek 2.442 puan olurken, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 7.135 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 27.930 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 139,4'den işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,61 azalışla 18.142 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,07 düşüşle 61.934 puanda seyrediyor.



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