Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de faaliyete başlıyor

Türkiye'nin 1991'den bu yana üyesi olduğu Asya Kalkınma Bankası'ndaki (AKB) statüsü değişti.



AKB'nin 12 Aralık 2024'te aldığı karar ile Türkiye, bölge dışı üye statüsünden bölgesel üye statüsüne geçti.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre karar bankanın 59 yıllık tarihinde bir ilk oldu.



Karar doğrultusunda AKB'nin Türkiye'de faaliyete başlayacağı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Kamu ve özel sektörümüz, altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda Bankanın uzun vadeli ve avantajlı finansman imkânlarından faydalanacaktır." ifadesi kullanıldı.



AKB yetkililerinden oluşan bir heyet, Türkiye'de başlangıç faaliyetlerini belirlemek amacıyla 24-31 Ocak 2025 tarihleri arasında kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmek üzere Türkiye'yi ziyarete geldi.



Heyet, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de bir araya geldi. Görüşmede Orta Vadeli Program kapsamında Türkiye'nin öncelikleri ve izlenen politikalar masaya yatırıldı.



69 üyeli AKB'nin 142,7 milyar dolar toplam kayıtlı sermayesi bulunuyor.