Asya'da borsalar sınırlı yükseldi

Asya'da açık olan borsalar sınırlı yükseldi



Küresel pay piyasalarında Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmezken açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.



Asya pay piyasalarında da bölge genelinde piyasaların çoğunda işlem gerçekleşmezken açık olan Çin ve Japonya piyasalarının da oldukça sığ olması dikkati çekiyor.



Bugün Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 2.920 puan olurken Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,3 değer kazancıyla günü 33.268 puandan tamamladı.



Dolar/yen paritesi ise önceki kapanışının hemen üzerinde 142,3 seviyesinden işlem görüyor.