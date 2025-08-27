Asya'nın en zengin ailesine fil soruşturması

Hindistan’ın en zengin ailesi Ambani’nin hayır projesi Vantara, hayvanlara kötü muamele iddiaları nedeniyle Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından incelemeye alındı. Mahkeme, kanıt bulunmasa da bağımsız soruşturma yapılmasını istedi.



"PRESTİJLİ" PROJE İNCELEME ALTINDA

Mukesh Ambani ve ailesi, Asya’nın en zengin ailelerinden biri olarak tanınıyor. Ailenin Reliance Vakfı aracılığıyla yürüttüğü Vantara yaban hayatı merkezi, Hindistan’ın Batı Gujarat eyaletinde bulunuyor ve Anant Ambani liderliğinde faaliyet gösteriyor. Merkez dünyanın en büyük fil bakım tesisine ev sahipliği yapıyor.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, kötü muamele ve yasadışı hayvan edinimi iddiaları nedeniyle kamu yararı davaları kapsamında soruşturma başlattı. Mahkeme, iddiaları destekleyecek kanıt bulunmadığını vurgulasa da, bağımsız bir olgusal değerlendirme yapılmasının uygun olduğunu belirtti.



BAĞIMSIZ PANEL OLUŞTURULACAK

Soruşturma için eski bir Yüksek Mahkeme yargıcının başkanlık edeceği panel kurulacak. Panel, özellikle filler olmak üzere hayvan edinimi ve bakımıyla ilgili şikayetleri inceleyecek, Hindistan Yaban Hayatı Koruma Yasası’na uyumu denetleyecek. Raporun 12 Eylül’e kadar mahkemeye sunulması gerekiyor.

Vantara sözcüsü, “Soruşturma heyetiyle tam iş birliği içinde olacağız. Misyonumuz hayvanların kurtarılması, rehabilitasyonu ve bakımı olmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.



Vantara, 2 binden fazla türde 150 binden fazla hayvana ev sahipliği yapıyor. Merkezde ayrıca, kurtarılan filler için 404 hektarlık bir bakım tesisi bulunuyor.