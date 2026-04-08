Ateşkes açıklamasının ardından petrol düşüşe geçti

ABD Başkanı Donald Trump ve ardından İran'ın iki haftalık ateşkes e varıldığını açıklaması, küresel enerji piyasasında düşüşe neden oldu.



Orta Doğu'da iki haftalık ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve doğalgaz akışının yeniden başlayabileceği ihtimalinin olumlu karşılanmasıyla petrol fiyatları düştü.



ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 18 düşüşle varil başına 93 doların altına geriledi.



Gün içinde 114 doları gören Brent petrolün varil fiyatı ateşkes açıklamasının ardından yüzde 20'ye yakın değer kaybederek 93 dolara geriledi.



Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve Tahran'ın dünyanın petrol ve doğalgazının beşte birinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasıyla küresel piyasalar sarsılmıştı.